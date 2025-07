BBVA : remonte au contact de la résistance majeure des 13,7E information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 14:12









(CercleFinance.com) - BBVA remonte au contact de la résistance majeure des 13,7E des 21 mai et 9 juillet, les 13,6E ayant été testés le 18 mars.

Donc le titre stagne depuis 4 mois mais pourrait reprendre son ascension au sein de son canal haussier long terme (inauguré vers 2,15E le 21/09/202) et s'en aller tester la borne supérieure qui gravite vers 14,25/14,3E.





Valeurs associées BBVA 13,2400 EUR Sibe +1,61%