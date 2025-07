BBVA: près de 5,5 milliards d'euros de bénéfice dégagés au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 11:15









(Zonebourse.com) - BBVA a dégagé un bénéfice net attribuable de 5,45 milliards d'euros au premier semestre 2025, en hausse par rapport aux 4,99 milliards enregistrés un an plus tôt. Le bénéfice par action a progressé de 0,83 à 0,91 euro. Malgré une baisse de 2% du résultat net au deuxième trimestre, la performance dépasse les attentes, portée par les activités en Espagne et en Turquie.



Le revenu net d'intérêts recule toutefois de 4% sur un an, à 12,61 milliards d'euros, pénalisé par la concurrence sur les dépôts et la baisse des revenus au Mexique, principal marché du groupe. BBVA reste néanmoins l'une des banques les plus rentables d'Espagne, avec un retour sur fonds propres tangibles (ROTE) à 20,4%, un niveau record parmi ses pairs.



La banque maintient sa trajectoire ambitieuse : elle vise un bénéfice cumulé de 48 milliards d'euros entre 2025 et 2028, avec une rentabilité moyenne de 22%. Ce plan stratégique intervient alors que BBVA cherche à rééquilibrer son exposition géographique, notamment via une offre de rachat sur Banco de Sabadell, et dans un contexte géopolitique incertain marqué par la réélection de Donald Trump.



Le titre de la banque espagnole grimpait de plus de 7,5% jeudi à la Bourse de Madrid après ces chiffres.







