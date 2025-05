BBVA : nouveau record absolu au-delà de 37,57E information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 15:40









(CercleFinance.com) - BBVA inscrit un nouveau record absolu au-delà de 37,57E, son précédent zénith historique du 18 mars dernier.

C'est une étape majeure et le titre ne perd pas sa dynamique haussière (13ème séance de hausse consécutive) malgré un récent rebond sur 10,45E le 9 avril.

Ce qui semble se profiler, c'est un doublement de valeur depuis le plancher des 8,8E du 27/11/2024, soit une cible de 17,6E.





Valeurs associées BBVA 13,7700 EUR Sibe +2,46%