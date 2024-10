Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BBVA: les conditions de l'offre sur Sabadell sont ajustées information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 11:16









(CercleFinance.com) - BBVA a annoncé mardi soir qu'il allait ajuster les termes de son offre hostile sur Banco Sabadell afin de tenir compte des dividendes récemment versés par les deux établissements bancaires espagnols.



Dans un avis financier, BBVA explique qu'il compte désormais proposer aux actionnaires de Sabadell une nouvelle action ordinaire du groupe en l'échange de 5,0196 actions détenues.



Son offre, présentée en mai dernier, prévoyait jusqu'ici un ratio d'échange de 4,83.



Cette clarification intervient alors que Sabadell doit payer aujourd'hui à ses actionnaires un acompte sur dividende de 0,08 euro par action.



En complément de cette partie en titres, BBVA ajoute qu'il entend verser aux actionnaires de Sabadell une partie en numéraire de 0,29 euro par action, soit l'équivalent de l'acompte sur dividende qu'il paiera lui-même en date du 10 octobre à ses propres actionnaires.



'Ces ajustements, conformes aux conditions qui avaient été présentées le 9 mai dernier, visent à maintenir équivalentes les conditions économiques de l'offre, après paiement des dividendes par les deux entités', explique BBVA.



Suite à ces annonces, l'action BBVA cotée à Madrid progressait de 0,8%, tandis que celle de Banco Sabadell prenait 1,8%, les analystes jugeant que cette nouvelle offre renforçait les chances de succès de BBVA.





