Zone euro: Les ventes au détail reculent plus que prévu en juillet

Des clients font leurs courses dans un supermarché de Chanverrie

Les ventes au détail dans la zone euro ont reculé plus que prévu d'un mois sur l'autre en juillet, montrent les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les ventes au détail dans les 20 pays partageant l'euro ont baissé de 0,5% en juillet sur un mois, alors que les analystes intérrogés par Reuters attendaient -0,2% après une hausse de 0,6% en juin (révisé de +0,3%).

Sur un an, les ventes au détail ont progressé de 2,2% en juillet, contre une hausse de 3,5% (révisé de +3,1%) le mois précédent et un consensus à +2,4%.

(Rédigé par Etienne Breban; édité par Augustin Turpin)