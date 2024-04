Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BBVA: le titre en difficulté malgré de bons résultats information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 11:16









(CercleFinance.com) - BBVA se replie en Bourse ce lundi malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, le marché réagissant négativement à ses performances sans grand éclat enregistrées au Mexique, un marché-clé.



La deuxième banque espagnole en termes d'actifs a publié ce matin un bénéfice net part du groupe en hausse de 19% à 2,2 milliards d'euros au premier trimestre, supérieur de 10% aux attentes des analystes.



Le groupe, qui dit avoir attiré 2,8 millions de nouveaux clients sur les trois premiers mois de l'année (dont 67% en ligne), a vu son revenu net d'intérêts grimper de 25% à 6,51 milliards d'euros.



Mieux, BBVA dit maintenir s'attendre à publier une croissance 'à deux chiffres' de son bénéfice cette année.



Nonobstant, l'action perdait environ 1% en Bourse de Madrid suite à cette publication.



Certains analystes mettent en évidence les performances tout juste 'en ligne' réalisées sur les trois premiers mois de l'année au Mexique, où le bénéfice n'a augmenté que de 3,6% à 1,44 milliard d'euros.



'Cela confirme la récente tendance au ralentissement de l'activité dans le pays, avec des coûts qui s'avèrent par ailleurs plus élevés que prévu', souligne un analyste.





