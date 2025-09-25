 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 782,65
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BBVA-Le gendarme espagnol des marchés autorise l'offre améliorée sur Sabadell
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 10:27

Le logo de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Le logo de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

L'autorité espagnole de la concurrence a déclaré jeudi avoir approuvé l'offre améliorée proposée lundi par la banque espagnole BBVA pour son concurrent Sabadell.

Les investisseurs ont désormais jusqu'au 10 octobre pour apporter leurs actions, contre le 7 octobre pour l'offre précédente, et les résultats devraient être publiés sept jours après la fin de la période d'acceptation.

Sabadell a jusqu'à cinq jours à compter de l'autorisation pour émettre un avis sur la nouvelle offre améliorée, bien que le directeur général Cesar Gonzalez Bueno a déclaré que la nouvelle offre était "clairement modeste" et que les chances de succès de BBVA avaient diminué.

Selon les nouvelles conditions, BBVA offre maintenant une de ses propres actions pour 4,8376 actions de Sabadell, valorisant ainsi sa rivale à 17 milliards d'euros, dans ce qui serait la deuxième plus grande transaction bancaire d'Espagne en termes d'actifs.

L'offre représente une prime de 1,6% par rapport au cours de l'action à la clôture du marché vendredi. Le titre Sabadell ayant sous-performé celui de BBVA depuis l'annonce de la nouvelle offre, la prime est passée à 2,89% à la clôture mercredi.

(Rédigé par Jesús Aguado, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

Fusions / Acquisitions
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank