BBVA-Le bénéfice net en hausse de 10,8% au T1, porté par le Mexique et l'Espagne

La banque espagnole BBVA

BBVA.MC a fait état jeudi d'une hausse de 10,8% de son bénéfice net du premier trimestre, portée par de solides performances au Mexique et en Espagne, ainsi que par la croissance des revenus liés aux prêts.

La deuxième banque de la zone euro en termes de capitalisation boursière a enregistré un bénéfice net trimestriel de 2,99 milliards d'euros, dépassant les 2,79 milliards attendus par les analystes, selon un consensus Reuters.

BBVA a également annoncé le lancement de la dernière tranche de son programme de rachat d'actions, d'un montant maximal de 1,46 milliard d'euros, au début de la semaine prochaine. Cette tranche s'inscrit dans le programme global de près de 4 milliards d'euros annoncé en décembre.

Le produit net d'intérêts a augmenté de 17,8% sur un an au premier trimestre, pour atteindre 7,54 milliards d'euros, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 7,23 milliards d'euros, grâce à une solide dynamique de croissance sous-jacente des prêts.

Au Mexique, le bénéfice net a augmenté de 9,3% en glissement annuel au cours du trimestre, tandis qu'en Espagne, il a progressé de 8,1% sur la même période.

(Jesús Aguado, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)