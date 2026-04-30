 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BBVA-Le bénéfice net en hausse de 10,8% au T1, porté par le Mexique et l'Espagne
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 08:45

La banque espagnole BBVA

BBVA.MC a fait état jeudi d'une hausse de 10,8% de son bénéfice net du premier trimestre, portée par de solides performances au Mexique et en Espagne, ainsi que par la croissance des revenus liés aux prêts.

La deuxième banque de la zone euro en termes de capitalisation boursière a enregistré un bénéfice net trimestriel de 2,99 milliards d'euros, dépassant les 2,79 milliards attendus par les analystes, selon un consensus Reuters.

BBVA a également annoncé le lancement de la dernière tranche de son programme de rachat d'actions, d'un montant maximal de 1,46 milliard d'euros, au début de la semaine prochaine. Cette tranche s'inscrit dans le programme global de près de 4 milliards d'euros annoncé en décembre.

Le produit net d'intérêts a augmenté de 17,8% sur un an au premier trimestre, pour atteindre 7,54 milliards d'euros, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 7,23 milliards d'euros, grâce à une solide dynamique de croissance sous-jacente des prêts.

Au Mexique, le bénéfice net a augmenté de 9,3% en glissement annuel au cours du trimestre, tandis qu'en Espagne, il a progressé de 8,1% sur la même période.

(Jesús Aguado, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BANCO SANTANDER
10,3800 EUR Sibe -0,90%
BBVA
18,8100 EUR Sibe +1,81%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank