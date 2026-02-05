BBVA-Le bénéfice net augmente de 4% au T4 avec l'Espagne et le Mexique

La banque espagnole BBVA

BBVA.MC a annoncé jeudi que son bénéfice net au quatrième trimestre avait augmenté de 4,1% par rapport à la même période en 2024, grâce à de solides performances en Espagne et au Mexique.

La banque a enregistré un bénéfice net de 2,53 milliards d'euros pour la période d'octobre à décembre, contre 2,43 milliards d'euros pour la même période l'année dernière.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un bénéfice net de 2,54 milliards d'euros.

(Rédigé par Jesús Aguado, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)