BBVA: lancement d'un programme de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - BBVA annonce qu'ayant obtenu le feu vert de la BCE, il débute ce lundi l'exécution d'un nouveau programme de rachat d'actions pour un milliard d'euros, programme qui a pour objet une distribution exceptionnelle à ses actionnaires.



Sa solide position de capital (avec un ratio CET1 à pleine charge de 12,99% en juin 2023) a incité la banque espagnole à annoncer, le 28 juillet, son intention de procéder à ce nouveau programme, qui vient s'ajouter aux distributions régulières de dividendes.



Depuis 2021, BBVA a redistribué 8,2 milliards d'euros à ses actionnaires. Avec l'acompte sur dividende sur les résultats 2023 récemment annoncé et ces rachats d'actions exceptionnels, le montant total passera à plus de 10,2 milliards.





