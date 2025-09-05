 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BBVA: la Commission espagnole a approuvé l'opération avec Banco Sabadell
information fournie par Zonebourse 05/09/2025 à 14:53

(Zonebourse.com) - La Commission nationale espagnole du marché des valeurs mobilières (CNMV) a approuvé l'opération entre BBVA et Banco Sabadell.

La période de souscription devrait commencer le lundi 8 septembre 2025 pour que les actionnaires de Banco Sabadell acceptent la proposition de BBVA.

À la suite de la fusion, les actionnaires de Banco Sabadell devraient obtenir un bénéfice par action supérieur de 25 % à celui qu'ils obtiendraient avec une Banco Sabadell autonome.

' L'union de deux banques très complémentaires au meilleur moment a une logique indéniable, et est bénéfique pour les actionnaires, les clients et les salariés des deux entités, et pour la société dans son ensemble' a déclaré le président de BBVA, Carlos Torres Vila.

'Nous invitons les actionnaires de Banco Sabadell à rejoindre ce projet d'intégration avec BBVA '.

