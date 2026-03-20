BBVA dans le vert avec sa 2e tranche de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 14:47
Après l'achèvement d'une 1ère tranche de 1,5 MdEUR de ce programme, l'établissement financier basque commencera désormais à réaliser la 2e tranche pour un montant allant jusqu'à 1 MdEUR.
Cette 2e tranche prendra fin une fois que le montant maximal de 1 MdEUR aura été atteint ou que le nombre maximal d'actions (482 353 131) aura été acquis. Les actions rachetées seront annulées pour réduire le capital social de BBVA.
Le groupe espagnol affirme "maintenir une base de capital solide qui lui permet de continuer à croître de manière robuste et de maintenir des rendements attrayants pour les actionnaires, tant par sa politique ordinaire que par son engagement à distribuer tout capital excédentaire au-delà de la limite supérieure de sa fourchette cible CET1 (12%)".
En plus de ce programme extraordinaire en cours, 5 programmes de rachat d'actions ont été mis en oeuvre à ce jour par BBVA, permettant de réduire considérablement le nombre d'actions en circulation, avec un effet positif sur le retour aux actionnaires et le BPA.
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