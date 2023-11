Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BBVA: bien orienté avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 15:50









(CercleFinance.com) - BBVA prend 3% à Madrid, sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours porté de 10,5 à 10,8 euros, au lendemain de la publication des résultats trimestriels du groupe bancaire espagnol.



Considérant que 'le troisième trimestre 2023 vient dans l'ensemble confirmer la qualité des fondamentaux', l'analyste ajuste à la hausse ses anticipations de résultat net 2023-25 de 2% en moyenne, et juge le niveau de valorisation attractif par rapport au secteur.





Valeurs associées BBVA Sibe +2.08%