BBVA : bénéfice record de 8 milliards d’euros en 2023

(AOF) - Au quatrième trimestre, la deuxième banque espagnole BBVA a enregistré une progression de son bénéfice net, part du groupe, de 32% à 2,06 milliards d’euros. Sur l’ensemble de 2023, il a augmenté de 22% pour atteindre le niveau historique de 8,02 milliards d’euros. Elle a bénéficié sur les trois derniers mois de l’année d’une solide performance sur son marché domestique, où son bénéfice net a bondi de 77% à 645 millions d'euros. Au Mexique, elle a enregistré un bénéfice net trimestriel en progression de 12% à 1,35 milliard d’euros.

BBVA versera un dividende de 0,55 euro par action sur les bénéfices de 2023, soit 28% de plus qu'en 2022, et lancera un nouveau programme de rachat d'actions pour 781 millions d'euros.

S'agissant de sa solvabilité, l'établissement ibérique affiche un ratio de fonds propres durs de 12,67% à fin décembre, dépassant sa fourchette d'objectifs de 11,5% à 12%.

Cette année, BBVA anticipe une nouvelle progression de ses profits.

