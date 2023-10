Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BBVA: bénéfice net proche de 6 MdsE (+24,3%) sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 10:31









(CercleFinance.com) - BBVA annonce qu'à la fin du 3e trimestre, ses actifs totaux sous gestion s'élevaient à quelque 757 milliards d'euros, en hausse de 2,7%.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe bancaire indique que son résultat opérationnel a grimpé de 23,3%, à 12,86 milliards d'euros, tandis que son bénéfice net part du groupe ressort à 5,96 milliards d'euros, en hausse de 24,3% (+37,9 % à taux de change constants).



Ces résultats ont été portés par la bonne performance des revenus récurrents (NII et frais et commissions nets).



'Cette tendance s'est poursuivie au troisième trimestre, avec un bénéfice net part du groupe de 2,08 milliards d'euros, en hausse de 13,4 % en glissement annuel. Le bénéfice par action a encore augmenté, en hausse de 17,8%, grâce aux programmes de rachat d'actions déjà exécutés par la banque.



A fin septembre, BBVA dispose d'une solide situation financière, avec un ratio CET1 pleine charge de 12,73% et un ROTE atteignant 17%.





