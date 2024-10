Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BBVA: bénéfice net en hausse de 26% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 10:46









(CercleFinance.com) - BBVA annonce un revenu brut de 8716 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 10% en publié et de 28% à change constant par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT progresse de 16%, à 5386 ME, soit +40% à change constant, laissant apparaître un bénéfice net attribuable de 2627 ME, en hausse de 26% (+57% à change constant).



Sur 9 mois, le groupe bancaire affiche un bénéfice net record de 7,62 milliards d'euros, en hausse de 44 % à change constant (+28 % en euros courants).



A fin septembre, le radio CET1 atteint 12,84%, contre 12,75% à fin juin.



' Nous avons affiché d'excellents résultats au cours des neuf premiers mois de 2024, portés par une forte dynamique d'activité dans deux marchés clés pour le Groupe : le Mexique et l'Espagne. Nous sommes parmi les 15 plus grandes banques d'Europe, avec un ratio d'efficacité record de 39 %, ainsi qu'une rentabilité record, dépassant les 20 % en termes de ROTE', a déclaré Onur Genç, directeur général de BBVA.





