BBVA: à la recherche de 2600 spécialistes des technologies

(CercleFinance.com) - BBVA prévoit de recruter plus de 2600 experts issus des hautes technologies cette année, dont 1000 en Espagne, afin de répondre à ses nombreux projets dans le numérique.



Le groupe bancaire, qui dit surtout rechercher des développeurs de logiciels, des spécialistes des données et des professionnels de la cybersécurité, estime avoir pour l'instant bouclé 1200 recrutements, dont 500 en Espagne.



Afin de mener à bien le reste de ces embauches, l'établissement financier indique avoir mis en place un site Internet dédié en vue d'attirer d'éventuels candidats dans tous les pays où il est aujourd'hui présent.



BBVA estime qu'il emploie actuellement quelque 22.000 professionnels des 'STEM' (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques), soit l'équivalent de 19% de son effectif total.





