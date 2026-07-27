BB Biotech poursuit sa hausse

BB Biotech s'affiche en légère hausse ( 0,30%, à 50,95 francs suisses) après déjà deux progressions consécutives. Le titre continue d'être entouré après la publication de ses résultats du deuxième trimestre et une note positive de Baader Europe.

Vendredi, la société dont l'activité principale est d'investir dans des sociétés actives dans l'industrie de la biotechnologie a dévoilé une valeur nette d'inventaire en hausse de 17,2% en francs suisses et en euros et de 15,9% en dollars, surperformant de 3,5 points de pourcentage l'indice Nasdaq Biotechnology Index (NBI) en francs suisses.

Son bénéfice net a atteint 451 millions de francs suisses au deuxième trimestre, contre une perte de 100 millions d'euros un an plus tôt.

Pour Baader Europe, cette publication reflète un trimestre solide, conformément aux attentes. Les analystes expliquent même que les deux dernières semaines de juin ont été particulièrement vigoureuses.

La branche de recherche actions et de banque d'investissement européenne du groupe Baader Bank AG note également que le troisième trimestre a démarré sur de très bonnes bases.

Vertex Pharmaceuticals a annoncé le rachat de Crinetics Pharmaceuticals pour 10 milliards de dollars, soit une prime de 100% par rapport au dernier cours de clôture. BB Biotech détenait une participation de 79 millions de francs suisses dans Crinetics, ce qui implique une valeur actuelle d'environ 179 millions de francs suisses.

L'avis de Baader Europe est à ajouter sur le titre BB Biotech, avec une cible de 62,70 francs suisses.