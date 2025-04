Bayer: Vividion Therapeutics débute un essai en cancérologie information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 12:40









(CercleFinance.com) - Bayer fait savoir que sa société Vividion Therapeutics a traité un premier patient dans le cadre d'un essai clinique de phase I évaluant VVD-159642, un inhibiteur oral expérimental ciblant les cancers liés à la famille de gènes RAS.



L'étude analysera la sécurité, la tolérance et l'activité antitumorale du traitement seul ou en combinaison avec d'autres inhibiteurs.



VVD-159642 vise à bloquer sélectivement l'activation de la voie PI3Kα par RAS pour limiter la progression tumorale tout en réduisant les effets secondaires.



Cette avancée s'inscrit dans la stratégie de Vividion pour développer des thérapies innovantes contre les cancers difficiles à traiter.







