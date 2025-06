Bayer: Vividion acquiert un inhibiteur WRN prometteur information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 12:00









(CercleFinance.com) - Vividion Therapeutics, filiale de Bayer spécialisée en oncologie, annonce avoir acquis les droits mondiaux exclusifs de développement et de commercialisation de VVD-214 (RO7589831), un inhibiteur covalent de la Werner hélicase (WRN) actuellement en phase clinique.



Ce candidat-médicament, issu d'un partenariat exclusif initié avec Roche en 2020, cible les cancers à instabilité microsatellitaire élevée (MSI).



Présenté lors du congrès de l'AACR, VVD-214 a montré une bonne tolérance et des signes d'efficacité en monothérapie.



Une étude de phase I en cours l'évalue seul ou en combinaison avec le pembrolizumab, notamment dans des tumeurs colorectales, endométriales, ovariennes ou gastriques à MSI élevée ou présentant un déficit de réparation des mésappariements (dMMR).





Valeurs associées BAYER 26,2000 EUR XETRA +3,48%