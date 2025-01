Bayer: vers une étude de phase III dans Parkinson information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé lundi que sa filiale BlueRock Therapeutics prévoyait de démarrer dans les mois qui viennent une étude clinique de phase III sur le bemdanéprocel dans le traitement de la maladie de Parkinson.



L'essai, qui doit débuter d'ici à la fin du premier semestre, vise le recrutement de 102 participants atteints d'une forme modérée de la maladie.



Il doit consister à évaluer l'efficacité, l'innocuité et l'impact au sens large de cette thérapie cellulaire expérimentale, qui consiste à remplacer les neurones qui produisent la dopamine détruits dans le cadre de la maladie.



Lors d'une intervention chirurgicale, des neurones issus de cellules souches sont implantés dans le cerveau afin de restructurer les réseaux neuronaux touchés et de restaurer les fonctions motrices et non motrices.



Le critère d'évaluation principal doit être basé sur l'atteinte d'absence de dyskinésies problématiques (mouvements involontaires, anormaux et saccadés) au bout de 78 semaines de traitement.



Bayer avait obtenu l'an dernier de la part de l'agence américaine des médicaments (FDA) la désignation de thérapie avancée en médecine régénérative (RMAT) pour le le bemdanéprocel dans le traitement de la maladie de Parkinson.





Valeurs associées BAYER 20,10 EUR XETRA +0,57%