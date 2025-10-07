 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 985,00
+0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bayer : vers un double-top sous 29,7E
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 14:07

Bayer s'achemine vers la validation d' un double-top sous 29,7E les 28 juillet et 2 octobre : la figure serait confirmée par la cassure des 27E (plancher de la mi-septembre) puis des 25E (plancher du 6 août), ce qui marquerait également l'enfoncement du support oblique qui gravite vers 26E, avec les 24E en ligne de mire à court terme puis les 22E (plancher de la mi-mai) à moyen terme.

Valeurs associées

BAYER
27,655 EUR XETRA -2,45%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank