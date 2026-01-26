Bayer va présenter ses avancées en radiologie à l'occasion de l'ECR 2026
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 14:45
Bayer compte présenter de nouvelles données issues de son programme pivot de phase III sur le gadoquatrane, un agent de contraste expérimental à base de gadolinium pour l'imagerie par résonance magnétique (IRM), à l'occasion du Congrès européen de radiologie (ECR) 2026 prévu du 4 au 8 mars à Vienne.
Les résultats porteront notamment sur l'IRM abdominale et cardiaque, l'angiographie par résonance magnétique (ARM), ainsi que sur de nouvelles analyses de phases II et III en imagerie du système nerveux central et sur des données de pharmacocinétique.
Le gadoquatrane a été évalué avec une dose de gadolinium de 0,04 mmol par kilogramme, soit une réduction de 60% par rapport aux agents macrocycliques standards.
Ces présentations font suite à l'annonce, en 2025, de données positives de l'ensemble des études du programme de phase III QUANTI.
Le laboratoire a déjà soumis des demandes d'autorisation de mise sur le marché dans plusieurs régions clés, dont le Japon, les Etats-Unis, l'Union européenne et la Chine.
Bayer profitera également de l'événement pour présenter ses solutions numériques et ses technologies d'injection destinées à améliorer la rapidité, la connectivité et l'efficacité des flux de travail en radiologie.
En début d'après-midi, le titre progresse de 1,8% à la Bourse de Francfort.
Valeurs associées
|45,525 EUR
|XETRA
|+2,18%
A lire aussi
-
Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 1,73 milliard de dollars de sorties nettes la semaine passée, le montant le plus élevé depuis mi-novembre 2025, traduisant la prudence des investisseurs. Ce mouvement s'explique notamment par la ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert lundi en hausse, en amont d'une semaine marquée par une série de résultats des géants de la technologie ainsi que la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne ... Lire la suite
-
Beyond Meat poursuivie en justice pour avoir prétendument dissimulé la nécessité d'une importante réduction de valeur
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel Beyond Meat BYND.O a été poursuivie en justice par des actionnaires ... Lire la suite
-
Vers un léger repli du marché du travail aux Etats-Unis, ralentissement de l'inflation dans la zone euro, anticipation de mesures de relance en Chine… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. L'équilibre mondial évolue, en particulier dans un contexte ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer