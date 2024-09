Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: va présenter des résultats d'essais sur la DMLA information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 13:15









(CercleFinance.com) - Bayer présentera de nouvelles analyses issues des essais pivots PULSAR et PHOTON portant sur Eylea™ 8 mg (aflibercept 8 mg) lors de la réunion annuelle de la Société européenne des spécialistes de la rétine, qui se tiendra à Barcelone, en Espagne, du 19 au 22 septembre 2024.



Une nouvelle comparaison indirecte entre l'aflibercept 8 mg et le faricimab permet d'évaluer le moment et l'ampleur de l'activité de la maladie, en appliquant des critères d'activité de la maladie similaires dans les essais pivots de phase 3 respectifs sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire (humide).



Trois nouvelles analyses mettront en évidence le contrôle fluide rapide et soutenu sur deux ans et le profil d'innocuité cohérent d'Eylea™ 8 mg chez les patients atteints de DMLA.



' Beaucoup de nos patients ont besoin d'une approche soutenue pour contrôler leur maladie rétinienne tout en préservant leur vision. C'est exactement ce que les essais cliniques avec Eylea 8 mg ont montré, et cela représente un tournant dans les soins de la rétine ', a déclaré le professeur Anat Loewenstein, directrice du département d'ophtalmologie du centre médical de Tel Aviv, en Israël.





