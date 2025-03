Bayer: une condamnation aux USA fait plonger le titre information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 15:09









(CercleFinance.com) - Avec des pertes de plus de 7%, Bayer accuse lundi la plus forte baisse de l'indice STOXX Europe 600, alors qu'un jury américain a condamné le groupe chimique allemand, propriétaire du Roundup, à verser près de 2,1 milliards de dollars de dommages à un plaignant affirmant que l'herbicide se trouvait à l'origine de son cancer.



Vendredi, la Cour d'Etat du comté de Cobb (Géorgie) a estimé que Bayer était responsable du lymphome non-hodgkinien développé par le plaignant, qui s'est vu octroyer en conséquence le versement de deux milliards de dollars de dommages punitifs et de 65 millions de dommages compensatoires.



Dans un communiqué, Bayer a annoncé son intention de faire appel, continuant d'assurer que les données scientifiques montraient que l'utilisation du Roundup, ou glyphosate, était sans danger.



Il rappelle d'ailleurs avoir remporté 17 de ses 25 derniers procès, tout en soulignant que le montant des dommages et intérêts ont été en moyenne revus à la baisse de 90% lors des jugements définitifs par rapport aux montants initialement accordés.



Si 114.000 plaintes ont été réglées à l'amiable ou classée sans suite Outre-Atlantique, Bayer doit encore faire face à quelque 67.000 actions en justice rien qu'aux Etats-Unis.



Après avoir versé quelque dix milliards de dollars dans le cadre de ces affaires, Bayer espère être en mesure l'ensemble des litiges restants liés au Roundup d'ici à l'an prochain, via un recours déposé auprès de la Cour suprême américaine.





Valeurs associées BAYER 22,4400 EUR XETRA -6,81%