Bayer: sollicite l'UE pour le finerenone information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 11:21









(CercleFinance.com) - Bayer annonce que l'Agence européenne des médicaments a reçu une demande d'autorisation de mise sur le marché pour le finerenone dans le traitement de l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection ventriculaire gauche (LVEF) ≥40%.



Une étude de phase III a montré que ce médicament, un antagoniste sélectif non stéroïdien des récepteurs des minéralocorticoïdes, permettait des bénéfices cardiovasculaires.



Déjà commercialisé sous les noms Kerendia ou Firialta, finerenone est déjà approuvé dans plus de 90 pays pour la néphropathie diabétique.



Bayer a également soumis des demandes aux États-Unis et en Chine, avec d'autres soumissions à venir.





