Bayer: sollicite l'EMA pour adapter le traitement par Elyea information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 11:47









(CercleFinance.com) - Bayer annonce avoir sollicité l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) pour étendre les intervalles de traitement jusqu'à six mois avec Eylea™ 8 mg (aflibercept 8 mg) pour deux maladies rétiniennes majeures : la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA humide) et l'oedème maculaire diabétique (OMD).



Cette soumission repose sur des résultats positifs sur trois ans des études d'extension des essais cliniques PULSAR et PHOTON.



Les données montrent que des patients ont maintenu des améliorations visuelles et anatomiques avec un intervalle de traitement de six mois.



Eylea 8 mg a montré un profil de sécurité favorable et aucune nouvelle alerte n'a été détectée.





Valeurs associées BAYER 21,10 EUR XETRA +0,72%