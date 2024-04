Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer:signe un contrat de fourniture d'énergie renouvelables information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 16:09









(CercleFinance.com) - Bayer signe un contrat de fourniture d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables avec Wuppertaler Stadtwerke, la société de services publics en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne).



Dans le cadre de cet accord de fourniture, WSW livrera à Bayer plus de 120 GWh d'énergie éolienne et/ou solaire provenant de parcs éoliens et solaires allemands. Cela équivaut à la consommation électrique annuelle d'environ 30 000 ménages.



Grâce à cet accord, les sites de Bayer à Darmstadt, Weimar, Bitterfeld, Bergkamen, Berlin et Wuppertal obtiendront 100 % de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables.



'L'accord avec les Wuppertaler Stadtwerke est une nouvelle étape dans la réduction de notre empreinte carbone', explique Matthias Berninger, responsable des affaires publiques, de la science, du développement durable et de la santé et de la sécurité au travail chez Bayer.



'L'année dernière, nous avons signé un accord global aux États-Unis qui nous permettra à l'avenir d'acheter 60 % de l'électricité que nous achetons dans ce pays à partir de sources d'énergie renouvelables. Je suis ravi que nous ayons trouvé un bon partenaire en Allemagne avec Wuppertaler Stadtwerke'.





Valeurs associées BAYER XETRA +0.10%