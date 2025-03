Bayer: signe un accord de licence avec Puhe BioPharma information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - Bayer a conclu un accord de licence mondial exclusive avec Puhe BioPharma pour l'inhibiteur oral à petite molécule PRMT5 qui cible sélectivement les tumeurs par MTAP.



Bayer a signé une licence mondiale exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser l'inhibiteur PRMT5 coopératif avec le MTA.



Une étude clinique mondiale de phase I sous le nom de développement BAY 3713372 a été initiée et le premier participant a été recruté.



' Nous sommes impatients d'explorer le potentiel de l'inhibiteur de PRMT5, qui pourrait améliorer les résultats pour les patients atteints de tumeurs supprimées par MTAP qui ont souvent un mauvais pronostic ', a déclaré Juergen Eckhardt, M.D., responsable du développement commercial et des licences au sein de la division pharmaceutique de Bayer.



' Le ciblage très sélectif des cellules cancéreuses tout en épargnant les cellules saines, basé sur un mécanisme d'action innovant, est très prometteur' souligne Juergen Eckhardt.





