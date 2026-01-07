Bayer s'allie à Cradle pour accélérer la découverte d'anticorps via l'IA, le titre progresse
Bayer annonce avoir conclu un partenariat stratégique de trois ans avec Cradle pour déployer sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) générative dédiée à l'ingénierie des protéines. Ce projet vise à accélérer la phase de génération et d'optimisation des molécules au sein du portefeuille de projets d'anticorps thérapeutiques du groupe.
En réduisant le nombre de cycles d'essais nécessaires, cette collaboration doit permettre d'améliorer l'efficacité, la sécurité et la fabricabilité des candidats médicaments tout en augmentant les probabilités de succès technique.
Anastasia Hager, responsable mondiale des sciences de la découverte de médicaments chez Bayer, affirme que la conception de molécules assistée par l'IA sera un "accélérateur clé de notre productivité à l'avenir".
De son côté, Stef van Grieken, directeur général de Cradle, souligne que cette technologie permet de fournir des solutions à l'échelle industrielle aux scientifiques sans exiger d'expertise spécifique en Apprentissage Automatique (AA). Les deux partenaires collaboreront également sur un projet de recherche commun pour perfectionner ces capacités prédictives.
Bayer gagne un peu plus de 1% actuellement à Francfort.
