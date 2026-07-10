Bayer s'allie à Apollo et lève 3 milliards d'euros

Le géant allemand de la chimie et de la pharmacie a cédé une participation minoritaire dans son activité de contraceptifs (LARC) au fonds américain Apollo avec pour objectif de faire face à d'importantes échéances de dette et aux litiges juridiques.

Le groupe de Leverkusen a annoncé ce vendredi avoir conclu un accord stratégique avec la société de gestion d'actifs globale Apollo, permettant de lever 3 milliards d'euros en fonds propres. Pour sceller ce partenariat, Bayer va loger sa division LARC (contraceptifs réversibles à longue durée d'action) dans une nouvelle entité juridique. Les fonds gérés par Apollo y injecteront les 3 milliards d'euros en échange d'une participation minoritaire sans droit de contrôle.

Pour le groupe allemand, l'opération est indolore car il conserve la majorité des parts, maintient un contrôle opérationnel total sur le segment et continuera d'intégrer pleinement cette activité clé dans ses comptes consolidés.

Pour Judith Hartmann, directrice financière de Bayer, cette transaction "améliore notre flexibilité financière au moment où nous devons gérer des besoins de liquidités accrus cette année liés à des échéances obligataires et à des procédures judiciaires".