Bayer: résultats prometteurs en maladie rénale diabétique information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 15:47









(CercleFinance.com) - Bayer annonce que les résultats d'une étude II montrent qu’une initiation simultanée de la finérénone (Kerendia) et de l’empagliflozine (inhibiteur de SGLT-2) a permis d'entraîner une réduction significative de l’albuminurie (UACR) chez les adultes atteints de maladie rénale chronique (MRC) associée au diabète de type 2. Cette baisse a atteint 52 % à 180 jours, contre 29 % et 32 % respectivement avec les monothérapies. Présentée au congrès de l’European Renal Association 2025 et publiée dans le New England Journal of Medicine, l’étude démontre également qu’environ 75% des patients ont atteint une réduction de l’UACR supérieure à 30 % dès les deux premières semaines. Cette double thérapie a montré un bon profil de tolérance et une efficacité homogène dans tous les sous-groupes étudiés, souligne la laboratoire. Bayer souligne que cette stratégie combinée pourrait améliorer significativement la prise en charge de millions de patients atteints de MRC liée au diabète de type 2.

