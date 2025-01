Bayer: résultats positifs pour un agent de contraste d'IRM information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 11:11









(CercleFinance.com) - Bayer annonce des résultats positifs d'une étude de phase III évaluant l'efficacité et la sécurité du gadoquatrane, un agent de contraste à base de gadolinium destiné à l'IRM.



Avec une dose réduite de gadolinium (0,04 mmol Gd/kg, soit 60 % de moins que les doses standard), gadoquatrane a atteint les objectifs primaires et secondaires dans les études portant sur le système nerveux central, d'autres régions du corps et les patients pédiatriques.



Le profil de sécurité observé est cohérent avec les données précédentes, sans nouveau signal. Bayer prévoit de soumettre ces résultats aux autorités sanitaires pour une autorisation de mise sur le marché.





Valeurs associées BAYER 20,33 EUR XETRA +2,90%