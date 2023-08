Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: résultats positifs autour de l'aflibercept 8 mg information fournie par Cercle Finance • 11/08/2023 à 12:41









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui des résultats positifs sur deux ans (96 semaines) d'un essai portant sur l'aflibercept 8 mg chez les patients atteints de dégénérescence maculaire néovasculaire (humide) liée à l'âge (DMLA).



Les données renforcent les gains de vision durables avec des intervalles de traitement prolongés sans précédent d'aflibercept 8 mg atteignant jusqu'à 24 semaines avec une efficacité et une sécurité comparables à la norme actuelle de soins Eylea™ (aflibercept 2 mg) avec des intervalles fixes de 8 semaines.



Selon le laboratoire, 'les résultats de durabilité sont impressionnants et démontrent l'efficacité durable du traitement avec l'aflibercept 8 mg tout au long de la deuxième année de traitement '.



' Je suis ravi des résultats de deux ans de l'essai car ils offrent le potentiel de réduire le fardeau du traitement pour la grande majorité des patients atteints de dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge à l'avenir', a déclaré le Dr Christian Rommel, directeur de la R&D chez Bayer.



Bayer a soumis des demandes réglementaires pour l'aflibercept 8 mg en Europe et sur d'autres marchés. Aflibercept 8 mg n'est actuellement approuvé dans aucun pays.







