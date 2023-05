Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: résultat net de 2,178 milliards d'euros (-33,8%) information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 09:46









(CercleFinance.com) - Les ventes du groupe se sont élevées à 14,389 milliards d'euros au premier trimestre 2023, en baisse de 1,1% sur une base ajustée. Les ventes ont bénéficié d'un effet de change positif de 102 millions d'euros (1er trimestre 2022 : 529 millions d'euros).



L'EBITDA avant éléments exceptionnels a diminué de 14,9 % à 4,471 milliards d'euros. L'EBIT a chuté de 29,4 % à 2,973 milliards d'euros après des charges spéciales nettes de 431 millions d'euros (1er trimestre 2022 : gains spéciaux nets de 40 millions d'euros).



Le bénéfice net a diminué de 33,8% à 2,178 milliards d'euros, tandis que le bénéfice par action de base a diminué de 16,4% à 2,95 euros.



Le cash-flow libre s'est établi à 4,102 milliards d'euros (1er trimestre 2022 : 1,187 milliard d'euros). La dette financière nette au 31 mars 2023 s'élève à 36,077 milliards d'euros, en hausse de 13,4% par rapport à fin 2022.



'Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que la réalisation des objectifs se situe dans la partie inférieure de nos prévisions.' a déclaré le DG du groupe Werner Baumann.





