Bayer: résultat de phase 1b prometteur contre Parkinson

(CercleFinance.com) - Bayer fait savoir que sa filiale SkBio (AskBio), spécialisé en thérapie génique, a publié dans la revue Movement Disorders des résultats complets portant sur son essai de phase 1b sur AB-1005, une thérapie génique visant à traiter la maladie de Parkinson.



Les données montrent que le traitement est bien toléré, sans effets indésirables graves liés à la thérapie chez les 11 participants.



À 18 mois, une stabilité clinique est observée chez les patients légers, et une amélioration des fonctions motrices chez les patients modérés, avec également une stabilité des symptômes non moteurs.



Ces résultats encourageants soutiennent la poursuite des essais, notamment la phase 2 afin d'évaluer l'effet potentiel modificateur de la maladie. En février 2025, l'AB-1005 a obtenu la désignation RMAT (thérapie Avancée en Médecine Régénérative) de la FDA américaine. Cette thérapie reste toutefois expérimentale, sans approbation réglementaire à ce jour souligne Bayer.





