Bayer: restructuration du conseil de développement durable information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 15:35









(CercleFinance.com) - Bayer fait part d'une restructuration de son conseil de développement durable, pour 'permettre aux équipes de développement durable de l'entreprise d'avoir un accès plus direct à des experts externes pour mener à bien la mise en oeuvre d'objectifs ambitieux en la matière'.



À compter du 1er juin, Facundo Etchebehere, Lisa Lange, Philipp Roesler, Toyin Saraki et Cori Wittman Stitt ont ainsi rejoint le conseil pour lui apporter leur expertise en matière d'agriculture régénératrice, de sécurité alimentaire, d'accès aux soins de santé, de climat et d'investissement durable.



'Dans les domaines de la santé, de la sécurité alimentaire et de la protection de l'environnement, Bayer s'est fixé des objectifs de durabilité ambitieux, que l'entreprise vise à atteindre d'ici 2030', affirme le groupe allemand d'agrochimie et de santé.





Valeurs associées BAYER 27,7300 EUR XETRA -0,09%