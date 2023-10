Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: renforce son réseau de production pharmaceutique information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 16:40









(CercleFinance.com) - La ' learning factory ' devrait être prête à fonctionner au printemps 2024. ' Solida 1 (SOL-1) à Leverkusen sera l'une des installations de production pharmaceutique les plus modernes au monde ' indique le groupe.



Cela fait partie d'un programme d'investissement d'un milliard de dollars avec lequel Bayer renforce son réseau de production pharmaceutique. On y fabrique entre autres des médicaments destinés au traitement du cancer et des maladies cardiovasculaires.



L'entreprise investit environ 275 millions d'euros dans cette installation faisant partie du Leverkusen Supply Center. Les flux de données sont analysés à l'aide de l'intelligence artificielle.



' Je tiens à remercier notre équipe du Leverkusen Supply Center, qui exploitera plus tard Solida 1 et qui travaille chaque jour avec succès pour notre avenir en tant que centre d'excellence. Au total, jusqu'à 300 personnes ont travaillé ensemble sur le chantier ', a déclaré le Dr. Carola Pörtner, responsable du centre d'approvisionnement de Leverkusen.





Valeurs associées BAYER XETRA -0.61%