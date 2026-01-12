 Aller au contenu principal
Bayer renforce son activité dans le domaine de l'imagerie moléculaire
12/01/2026

Bayer et Attralus ont conclu des accords définitifs pour l'acquisition de deux agents d'imagerie expérimentale (AT-01 et AT-05) d'Attralus pour faire progresser le diagnostic de l'amyloïdose cardiaque.

Cette acquisition stratégique permet à Bayer de se renforcer dans le domaine en pleine croissance de l'imagerie moléculaire et soutient la stratégie plus large de cardiologie de précision de l'entreprise.

Le développement de ces traceurs a le potentiel de répondre à l'urgence d'un diagnostic plus précoce et précis de l'amyloïdose systémique, une maladie cardiaque rarement diagnostiquée et souvent mortelle qui touche environ 400 000 personnes dans le monde.

Avec les méthodes actuelles, ces affections sont souvent sous-diagnostiquées et difficiles à détecter souligne le groupe.

" AT-01 et AT-05 sont précisément conçus pour détecter l'amyloïdose cardiaque avec une grande précision, permettant une intervention rapide et des résultats améliorés pour les patients - une extension claire de notre engagement à lutter contre les maladies cardiovasculaires et à répondre à des besoins importants non satisfaits. " a déclaré Stefan Oelrich, membre du conseil d'administration de Bayer AG et président de la division pharmaceutique de Bayer.

