Bayer: relèvement des prévisions pour 2025

(Zonebourse.com) - En amont de la publication de ses trimestriels le 6 août, Bayer indique relever ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'ensemble de 2025, en raison d'une performance meilleure que prévu dans les pharmaceutiques au premier semestre.



Hors effets de change, le groupe allemand de santé et d'agrochimie prévoit désormais un chiffre d'affaires de 46 à 48 milliards d'euros, un EBITDA avant exceptionnel de 9,7 à 10,2 milliards et un BPA ajusté de 4,80 à 5,30 euros.



Sur son deuxième trimestre 2025, Bayer estime que son BPA ajusté a augmenté à 1,23 euro, et que son EBITDA hors exceptionnel s'est établi aux environs de 2,1 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 10,7 milliards.



Par ailleurs, il indique avoir constitué des provisions supplémentaires d'environ 1,2 milliard d'euros pour le contentieux du Roundup aux Etats-Unis, provisions principalement attribuables à un verdict défavorable sur son appel dans le dossier Anderson et al.





