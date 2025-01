Bayer: réalise l'acquisition d'actifs de Camelina information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 16:25









(CercleFinance.com) - Bayer annonce l'acquisition des actifs de Camelina auprès de Smart Earth Camelina pour faire progresser les biocarburants.



Bayer acquiert du matériel génétique de cameline et des actifs de propriété intellectuelle auprès de Smart Earth Camelina pour répondre à la demande croissante de carburant renouvelable.



Bayer étend ainsi sa position de leader dans les matières premières à base de biomasse tout en offrant aux producteurs une source de revenus supplémentaire.



'Dans l'ensemble, l'objectif est de contribuer à la décarbonisation du secteur des transports en faisant progresser les cultures innovantes pour les biocarburants à faible teneur en carbone, notamment le diesel renouvelable et le carburant d'aviation durable' indique le groupe.



' Nous nous engageons à soutenir la capacité des agriculteurs à répondre à la demande croissante de matières premières à faible teneur en carbone issues de la biomasse, en investissant et en développant de nouvelles cultures oléagineuses intermédiaires comme la cameline et en faisant progresser les systèmes de culture durables ', a déclaré Frank Terhorst, responsable de la stratégie et du développement durable de la division Crop Science de Bayer.





Valeurs associées BAYER 19,85 EUR XETRA +0,93%