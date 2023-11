Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: quatrième repli, vers une semaine noire pour le titre information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 15:12









(CercleFinance.com) - Bayer aligne une quatrième séance de repli ce jeudi après un début de semaine difficile, marqué par un regain de craintes sur le portefeuille pharmaceutique du groupe et le dossier du Roundup.



Le titre accuse actuellement un repli de 0,3%, ce qui porte à plus de 20% son recul sur l'ensemble de la semaine. Aux niveaux de cours actuels, il perd plus de 32% cette année, seconde plus mauvaise performance du DAX derrière Siemens Energy.



Bayer avait décroché de presque 18% sur la seule séance de dimanche suite à l'abandon d'un essai clinique de phase III portant sur son nouvel anticoagulant, l'asundexian, en raison de son manque d'efficacité.



Cette déception a conduit les analystes de Barclays à dégrader sa recommandation sur le titre, ramenée de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours réduit de 65 à 40 euros.



S'est ajouté à cela un verdict tardif rendu sur le célèbre herbicide commercialisé par sa filiale Monsanto, le Roundup, qui est venu accroître les risques pour le groupe allemand.



'Dans le pire des cas, Bayer pourrait devoir payer en cas de litige plus que les 16 milliards de dollars déjà inscrits au bilan', prévient Peter Garnry, le responsable de la stratégie d'actions chez Saxo Bank.



Pour le stratège, 'tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné pour Bayer, réduisant les attentes à un niveau très bas'.



En raison de toutes ces inquiétudes, le cours de l'action Bayer a chuté de 68% par rapport à son plus haut niveau atteint en 2015 et se négocie à des niveaux jamais vus depuis 2012.



'Bien que la période actuelle soit difficile pour Bayer, l'entreprise a montré sa capacité à se développer sur plusieurs décennies et à créer de la valeur commerciale', rappelle Peter Garnry, chez Saxo, tout en reconnaissant que cette trajectoire nécessitera 'beaucoup de patience'.





