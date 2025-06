Bayer: prolonge son partenariat avec le Broad Institute information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 09:45









(CercleFinance.com) - Bayer annonce avoir prolongé de cinq ans son partenariat de recherche avec le Broad Institute, portant à quinze ans une collaboration initiée en 2013 dans le domaine de la génomique humaine appliquée aux maladies cardiovasculaires.



Cet accord étendu vise à renforcer l'identification de cibles thérapeutiques de précision en cardiologie et à accélérer la validation des découvertes grâce à une plateforme de cardiomyocytes humains.



Les recherches conjointes portent notamment sur la cardiomyopathie dilatée (DCM), pathologie caractérisée par une dilatation des cavités cardiaques entraînant une insuffisance cardiaque.



La collaboration a déjà conduit à plusieurs publications et à l'entrée en phase I, en mai 2025, d'un inhibiteur sélectif de GIRK4 pour le traitement potentiel de la fibrillation atriale.



Bayer précise que ce partenariat s'inscrit dans sa stratégie visant à développer des thérapies innovantes en santé cardiovasculaire, un domaine à fort besoin médical.





