Bayer: projet d'assurance climatique pour les agriculteurs information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - La Bayer Foundation et la Pula Foundation ont annoncé aujourd'hui, lors du Forum économique mondial, leur projet de fournir une couverture d'assurance à 10 millions de petits exploitants agricoles d'ici 2030.



D'ici 2030, la subvention de 10 millions d'euros permettra de débloquer une couverture d'assurance potentielle de 127 millions de dollars pour 10 millions d'agriculteurs collaborant avec les gouvernements nationaux au Bangladesh, au Pakistan, au Malawi, au Ghana, au Nigeria, au Kenya et au Mali.



Cette collaboration vise à renforcer la résilience climatique des agriculteurs en les protégeant des impacts croissants des sécheresses et des inondations, qui menacent les récoltes, les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire mondiale.



Bayer vise à soutenir un total de 100 millions de petits exploitants d'ici 2030 en améliorant leur accès aux produits et services agricoles.





