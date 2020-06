Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer proche d'un accord sur le Roundup - sources Reuters • 23/06/2020 à 16:42









(Actualisé avec sources et cours de Bourse) BERLIN/FRANCFORT, 23 juin (Reuters) - Bayer BAYGn.DE est proche d'un accord pour mettre fin cette semaine à des milliers de plaintes contre son herbicide à base de glyphosate, le Roundup, accusé de provoquer des cancers, selon deux sources proches du dossier. Le montant global de l'indemnité n'a pas encore été fixé et quelques détails restent à régler, a-t-on précisé, ajoutant qu'ils feraient l'objet de discussions ultérieures. Selon le quotidien économique allemand Handelsblatt, Bayer est prêt à verser huit à dix milliards de dollars (7,1 à 8,9 milliards d'euros) au total pour clore ce dossier. Le conseil de surveillance du groupe allemand doit débattre et voter ce projet d'accord dans les prochains jours, d'après Handelsblatt, qui cite des sources chez Bayer et parmi les négociateurs. Sollicité, Bayer s'est abstenu de tout commentaire. A la Bourse de Francfort, le titre du groupe avançait de 6,26% à 72,95 euros vers 14h15 GMT. (Madeline Chambers et Tina Bellon à Berlin et Patricia Weiss à Francfort version française Bertrand Boucey et Claude Chendjou)

Valeurs associées BAYER XETRA +6.00%