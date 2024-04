Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: procédure accélérée aux USA en cardiologie information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé jeudi que sa filiale AskBio avait obtenu une désignation accélérée ('fast-track') de la part de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour son projet de thérapie génique contre l'insuffisance cardiaque.



Le traitement en question, dénommé AB-1002, vise à favoriser la production d'inhibiteurs de la protéine I-1c, avec l'objectif de bloquer l'action des phosphatases à l'origine de l'insuffisance cardiaque congestive.



Le statut de désignation accélérée de la FDA est destiné à faciliter la revue des médicaments conçus pour le traitement de conditions médicales sérieuses et pour combler un besoin médical non satisfait.



Ce statut vise à permettre aux patients d'avoir accès à de nouveaux médicaments plus rapidement.





