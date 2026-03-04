 Aller au contenu principal
Bayer prévoit un chiffre d'affaires compris entre 45 et 47 milliards d'euros en 2026
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 08:17

À taux de change et à périmètre constants, le chiffre d'affaires du Groupe a progressé de 1,1 % pour atteindre 45,575 milliards d'euros en 2025. L'effet de change négatif s'est élevé à 1,742 milliard d'euros.

Dans le secteur agricole (Crop Science), le chiffre d'affaires a progressé de 1,1 % (à taux de change et à périmètre constant) pour atteindre 21,622 milliards d'euros, la croissance étant principalement tirée par les semences et les caractères génétiques du maïs.

Les ventes de médicaments sur ordonnance (produits pharmaceutiques) ont progressé de 1,7 % (à taux de change et à périmètre constant) pour atteindre 17,829 milliards d'euros.

L'EBITDA avant éléments exceptionnels a reculé de 4,5 % à 9,669 milliards d'euros, intégrant un effet de change négatif de 491 millions d'euros ayant impacté l'ensemble des divisions.

L'EBITDA avant éléments exceptionnels de Crop Science a diminué de 3,2 % pour s'établir à 4,188 milliards d'euros, intégrant un effet de change négatif de 208 millions d'euros (contre un effet de change positif de 37 millions d'euros en 2024).

L'EBITDA avant éléments exceptionnels du secteur pharmaceutique a diminué de 4,2 % pour s'établir à 4,525 milliards d'euros.

Le résultat d'exploitation (EBIT) s'est établi à -1,077 milliard d'euros (contre -71 millions d'euros en 2024) après comptabilisation de charges exceptionnelles nettes de 6,185 milliards d'euros (contre 5,507 milliards d'euros en 2024), principalement liées à des frais de contentieux.

Le résultat net s'est chiffré à -3,620 milliards d'euros (contre -2,552 milliards d'euros en 2024). Le bénéfice par action (hors éléments exceptionnels) a diminué de 2,8 % à 4,91 euros, principalement en raison du recul des résultats des divisions Pharmaceutique et Sciences des cultures.

Bayer prévoit un chiffre d'affaires compris entre 45 et 47 milliards d'euros en 2026. Le groupe anticipe également un EBITDA avant éléments exceptionnels compris entre 9,6 et 10,1 milliards d'euros.

Le bénéfice par action courant, ajusté des effets de change, devrait se situer entre 4,30 et 4,80 euros en 2026. Le flux de trésorerie disponible devrait s'établir entre -2,5 et -1,5 milliard d'euros, reflétant environ 5 milliards d'euros de paiements liés à des litiges.

