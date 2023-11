Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: premier patient recruté pour la MSA information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 17:30









(CercleFinance.com) - Asklepios BioPharmaceutical (AskBio), une société de thérapie génique détenue à 100 % et exploitée de manière indépendante en tant que filiale de Bayer, annonce le premier patient randomisé dans l'essai de phase 1 de thérapie génique AB-1005 (AAV2-GDNF) pour l'atrophie systémique multiple de type parkinsonien (MSA-P).



AB-1005 est également actuellement étudié pour le traitement de la maladie de Parkinson légère à modérée, le recrutement de l'étude de phase 1b étant désormais terminé.



Cela marque une étape importante dans le développement de l'AB -1005, un vecteur viral adéno-associé codant pour le facteur neurotrophique dérivé de la lignée de cellules gliales (AAV2-GDNF) qui est délivré au putamen, et rapproche cette thérapeutique d'un objectif potentiel d'atteindre les patients.



' Cela signifie beaucoup pour la communauté MSA de savoir que le premier patient a été recruté dans l'essai de phase 1 REGENERATE MSA-101 ', a déclaré Philip M. Fortier, MA, président et directeur exécutif de Defeat MSA Alliance.



' Il n'existe aucun remède contre la MSA, et il n'existe actuellement aucun traitement pour arrêter ou ralentir la progression de la maladie. Cela rend la tâche particulièrement difficile pour les patients, étant donné le déclin rapide que beaucoup connaîtront. Nous espérons que l'étape franchie aujourd'hui nous rapproche d'un changement potentiel dans les résultats pour les patients atteints d'AMS '.





