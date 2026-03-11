Bayer poursuit sa bataille sur la responsabilité des pesticides au Kansas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le projet de loi du Kansas vise à protéger les fabricants de pesticides de certaines poursuites pour cancer

* L'entreprise agricole Bayer confrontée à des pertes dues à des litiges

* Le décret de Trump sur les pesticides à base de glyphosate suscite des réactions négatives de la part de la coalition MAHA

Les législateurs du Kansas devaient votercette semaine un projet de loi soutenu par Bayer

BAYGn.DE qui empêcherait les gens de poursuivre les fabricants de pesticides pour ne pas les avoir avertis que leurs produits pouvaient causer le cancer ou d'autres maladies, alors que la société allemande prépare un règlement potentiel de plus de 7 milliards de dollars pour des milliers de procès concernant le désherbant Roundup. Le projet de loi du Kansas fait partie d'une douzaine de projets de loi soutenus par Bayer et présentés aux assemblées législatives des États. Elle intervient quelques semaines après que l'entreprise a annoncé une proposition de règlement de 7,25 milliards de dollars qui permettrait de résoudre la plupart des quelque 65 000 procès en cours concernant le Roundup. Bayer a acquis le Roundup dans le cadre de son achat de 63 milliards de dollars de la société agrochimique Monsanto en 2018, et avec lui une avalanche de litiges de la part de personnes qui affirment que le produit leur a causé un cancer. L'entreprise soutient les efforts législatifs des États et du gouvernement fédéral pour tenter d'éviter d'autres litiges liés au Roundup, a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

Jusqu'à présent, Bayer a connu un succès mitigé. Deux projets de loi ont été adoptés dans le Dakota du Nord et en Géorgie; les perspectives du projet de loi du Kansas sont incertaines. Les opposants au projet de loi du Kansas se méfient de l'évaluation de l'Agence américaine de protection de l'environnement selon laquelle les pesticides à base de glyphosate, tels que le produit Roundup de Bayer, ne sont pas susceptibles de provoquer le cancer, tandis que les partisans craignent que le pesticide largement utilisé devienne plus cher ou soit retiré du marché, ce qui aurait des répercussions négatives sur de nombreuses entreprises dans cet État à forte vocation agricole.

"Je me réveille et j'ai plus de 400 courriels dont la moitié dit oui, l'autre moitié dit non", a déclaré Silas Miller, sénateur démocrate de l'État, qui siège à la commission de l'agriculture. Il n'avait pas encore décidé de son vote lorsqu'il a parlé à Reuters.

Kenny Titus, sénateur républicain membre de la commission, a déclaré qu'il avait lui aussi été inondé de courriels favorables et défavorables au projet de loi, mais qu'il avait l'intention de s'y opposer.

Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats le 4 mars, la société a annoncé une perte nette d'environ 3,76 milliards d'euros au quatrième trimestre (4,4 milliards de dollars), attribuée en partie au coût des litiges. Bayer est également défenderesse dans une affaire portée devant la Cour suprême, qui doit entendre les arguments en avril sur la question de savoir si l'entreprise avait le devoir d'avertir ses clients que le glyphosate pouvait causer le cancer. À Washington, la commission de l'agriculture de la Chambre des représentants a avancé jeudi matin un projet de loi agricole également soutenu par Bayer, qui exige des étiquettes uniformes pour les pesticides dans tout le pays. S'il est adopté, ce projet de loi interdira aux autorités locales d'exiger des entreprises chimiques qu'elles apposent sur les étiquettes des produits pesticides des avertissements relatifs à la santé qui diffèrent de la formulation utilisée par l'EPA. En février, le président américain Donald Trump a publié un décret visant à encourager une plus grande production nationale d'herbicides à base de glyphosate comme le Roundup.

RÉACTIONS NÉGATIVES DE MAHA

Cette décision a suscité des réactions négatives de la part de la coalition dite MAHA, dont beaucoup ont soutenu M. Trump lors de l'élection de 2024 et dont les défenseurs font désormais partie de l'administration, notamment le secrétaire à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy Jr. "Juste au moment où l'importante base MAHA commence à réfléchir à ce qu'elle fera aux élections de mi-mandat, le président a publié un décret visant à étendre la production nationale de glyphosate. Ce même pesticide cancérigène dont MAHA se préoccupe le plus", a écrit Kelly Ryerson, militante des pesticides affiliée à MAHA, sur les médias sociaux après l'annonce du décret.

Kenny Titus, qui a déclaré que nombre de ses objectifs se recoupaient avec ceux du mouvement MAHA, a déclaré que ses collègues républicains s'étaient retrouvés dans une "position intéressante" en raison de la division des conservateurs sur la question des pesticides les avait placés dans une "position intéressante". La semaine dernière, un juge d'un tribunal de l'État du Missouri a donné son accord préliminaire au règlement de 7,25 milliards de dollars proposé par Bayer dans le cadre d'un recours collectif national intenté par des personnes qui affirment que le Roundup leur a fait contracter un lymphome non hodgkinien. Le juge a déclaré qu'il entendrait les objections des personnes concernées avant de décider, en juillet, s'il donne son approbation finale.

