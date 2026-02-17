Bayer pourrait dépenser 10,5 milliards de dollars pour résoudre ses litiges liés au Roundup
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 16:51
Avec cette somme, toujours selon Bloomberg, Bayer pourrait résoudre les poursuites actuelles et futures pour cancer liées à son désherbant vedette.
Dans le détail, la société consacrerait 7,5 milliards de dollars pour un règlement en recours collectif (class-action) via des dossiers déposés devant les tribunaux de l'Etat du Missouri. Ce montant doit permettre de clore les poursuites déjà engagées ainsi que les réclamations potentielles qui pourraient être déposées sur une période de 20 ans. Ensuite, 3 milliards de dollars supplémentaires devraient être consacrés au règlement des cas existants aux Etats-Unis où d'anciens utilisateurs de Roundup accusent l'herbicide d'être à l'origine d'une maladie (lymphome non hodgkidien).
Ce dossier pénalise le groupe allemand depuis plusieurs années et récemment, il avait obtenu des nouvelles encourageantes. Dans une note du 19 janvier dernier, DZ Bank indiquait que l'Allemand avait franchi une étape cruciale dans son contentieux lié au glyphosate. La Cour suprême des États-Unis a accepté d'examiner une affaire type, centrée sur l'argument de la " préemption " (la primauté du droit fédéral sur celui des États)
Valeurs associées
|49,315 EUR
|XETRA
|+7,35%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a clôturé en petite hausse mardi, à l'issue d'une séance sans catalyseur, l'indice parisien CAC 40 restant moins exposé que les indices américains au secteur technologique et aux craintes concernant les investissements massifs dans le secteur ... Lire la suite
-
Le groupe de cinéma et de télévision américain Warner Bros Discovery (WBD) a débuté mardi sept jours de discussions avec son concurrent et courtisan Paramount, mais continue de préparer son union avec le géant du streaming Netflix . "Netflix a accordé à WBD une ... Lire la suite
-
Des photographies récemment mises en vente sur internet par un collectionneur pourraient bien être un lot d'images inédites du massacre de résistants communistes à Kaisariani, près d'Athènes, l’une des pires atrocités commises en Grèce par l’Allemagne nazie. L'intérêt ... Lire la suite
-
Du stress pour commencer, une douce folie ensuite, puis une dose de suspense et enfin la délivrance: à Anterselva, les biathlètes français Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet et Eric Perrot ont écrit une page d'histoire avec l'or olympique ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer