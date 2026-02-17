 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bayer pourrait dépenser 10,5 milliards de dollars pour résoudre ses litiges liés au Roundup
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 16:51

Bayer ( 5,11%, à 48,36 euros) s'emballe à la Bourse de Francfort. Selon Bloomberg, le spécialiste de la conception, production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques serait sur le point d'annoncer lâcher 10,5 milliards de dollars pour régler les litiges liés au Roundup.

Avec cette somme, toujours selon Bloomberg, Bayer pourrait résoudre les poursuites actuelles et futures pour cancer liées à son désherbant vedette.

Dans le détail, la société consacrerait 7,5 milliards de dollars pour un règlement en recours collectif (class-action) via des dossiers déposés devant les tribunaux de l'Etat du Missouri. Ce montant doit permettre de clore les poursuites déjà engagées ainsi que les réclamations potentielles qui pourraient être déposées sur une période de 20 ans. Ensuite, 3 milliards de dollars supplémentaires devraient être consacrés au règlement des cas existants aux Etats-Unis où d'anciens utilisateurs de Roundup accusent l'herbicide d'être à l'origine d'une maladie (lymphome non hodgkidien).

Ce dossier pénalise le groupe allemand depuis plusieurs années et récemment, il avait obtenu des nouvelles encourageantes. Dans une note du 19 janvier dernier, DZ Bank indiquait que l'Allemand avait franchi une étape cruciale dans son contentieux lié au glyphosate. La Cour suprême des États-Unis a accepté d'examiner une affaire type, centrée sur l'argument de la " préemption " (la primauté du droit fédéral sur celui des États)

Valeurs associées

BAYER
49,315 EUR XETRA +7,35%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank